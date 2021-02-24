В Приозерске заметили более полусотни лебедей-кликунов, оставшихся на зимовку

Блогер-биолог Павел Глазков выпустил новый сюжет о лебедях-кликунах, которые предпочли Ленобласть Европе.

Стая из 50 лебедей-кликунов с начала зимы осталась на Финском заливе в районе Приморска. В суровые морозы его полностью сковал лед, однако птицы не улетели в Западную Европу, а переместились на реку Вуоксу прямо в центре Приозерска.

Глазков напомнил, первая пара лебедей осталась на зимовку в Ленобласти девять лет назад. С каждым годом к ним присоединяется все больше семей. Теперь в области формируется группа зимующих лебедей-кликунов.