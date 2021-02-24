Объявлен сбор средств для возврата на дом в Санкт-Петербурге табличек «Последнего адреса»

Муниципальное образование (МО) «Владимирский округ» объявило сбор средств, необходимых для проведения собрания собственников квартир исторического жилого дома в центре Санкт-Петербурга, где будет решено, возвращать ли на место 16 табличек с именами жертв политических репрессий, снятых с фасада осенью по инициативе нескольких жильцов.

В марте 2015 года на фасаде дома 23 на улице Рубинштейна, где долгое время жил писатель Сергей Довлатов, появилась одна из первых в городе табличек «Последнего адреса» – общественной инициативы по установке мемориальных знаков на фасадах домов, которые были последним прижизненным адресом жертв политических репрессий. В сентябре 2016 года там установили таблички с именами еще 15 человек. По информации на сайте Владимирского округа, все таблички в середине октября сняла управляющая компания дома, к которой в течение долгого времени обращались трое его жильцов.

«Муниципалитет выступает за возвращение памятных табличек на фасад здания и помогает собственникам и представителям «Последнего адреса» в подготовке общего собрания… Одним из требований закона является уведомление всех собственников о собрании, в связи с чем появляется статья расходов на отправку уведомлений заказными письмами», — сообщается в среду на официальной странице МО «Владимирский округ» в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечают муниципальные власти, уведомление четырехсот собственников обойдется в сумму около 20 тысяч рублей. Кроме того, необходимы деньги на средства индивидуальной защиты для волонтеров, которые будут участвовать в обходе собственников, и на закупку канцелярских принадлежностей.

«Итого все затраты мы оценили в 25 тысяч рублей. Бюджетные средства мы потратить на организацию не можем, поэтому привлекаем их через фандрайзинг», — информирует муниципалитет.

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Пока, по данным муниципальных властей, на организацию собрания собственников квартир в доме Довлатова собрано около 14 тысяч рублей.