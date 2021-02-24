Российские туристы перечислили самые желанные страны после открытия границ

Большинство опрошенных сервисом «Яндекс.Путешествия» заявили о планах первым делом поехать в Турцию, Таиланд, Италию, Испанию и Египет.

Турция – самое желанное направление российских туристов. Ее выбрали 14% респондентов. На втором, третьем и четвертом местах расположились Таиланд, Италия и Испания (по 8%).

На пятом месте Египет (6%). Другие популярные маршруты – Германия, Финляндия и Черногория (примерно по 5% на каждую).

Международное авиасообщение России с другими странами ограничено с 22 марта 2020 года в целях предотвращения распространения COVID-19.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как две женщины оделись старушками, чтобы привиться от COVID-19 в США.