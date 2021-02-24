На своем диване в Вырице сгорел 61-летний мужчина, а его 83-летняя мать спасена из огня

Как сообщал ivbg.ru, в Вырице после пожара найдено сильно обгоревшее человеческое тело. Личность погибшего и подробности происшествия установлены.

Пожар охватил 43 квадратных метра квартиры дома, расположенного на ул. Софийской в Вырице Гатчинского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 22 февраля в 18:12. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 19:01 – менее чем за час.

В потушенном помещении на диване обнаружили обгоревшие останки человека. Им оказался 61-летний хозяин квартиры. Из огня выведена его 83-летняя мать. Она не пострадала. Горевшая квартира расположена на первом этаже и отапливалась печью. Сам дом – деревянный.

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