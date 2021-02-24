Владимир Путин распорядился провести в Санкт-Петербурге конференцию глав прокуратур европейских стран

Президент России Владимир Путин распорядился провести 6-9 июля в Санкт-Петербурге конференцию руководителей прокуратур европейских государств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести 6-9 июля 2021 года в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце, конференцию руководителей прокуратур европейских государств», — говорится в распоряжении.

Генпрокуратуре России поручены подготовка и проведение конференции, а также обеспечение реализации мероприятий из программы для приглашенных, на данные цели правительством будет выделено до 84 миллионов рублей. Кроме того, МИД России поручено обеспечить своевременную выдачу виз иностранным участникам и аккредитованным иностранным журналистам.