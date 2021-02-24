Госэконадзор проверил воздух в Сланцах после обращения местных жителей

В надзорное ведомство обратились местные жители. По данным обеспокоенных граждан, в воздухе превышена концентрация бензапирена – канцерогена первого класса опасности.

Обратившиеся отметили, что выброс загрязняющих веществ может происходить на производственной площадке на бывшей нефтебазе. Сотрудники Госэконадзора взяли пробы воздуха в Сланцах и деревне Ищево.

Однако уже в ходе этой проверки был выявлен ряд нарушений. Так, владелец пункта приема металлолома заплатит штраф в размере 30-50 тысяч рублей за то, что его работники жгли покрышки.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что жители Ленобласти сами выбрали территории для благоустройства.