Рисунок ромашки на фасаде дома в Мурино попадет в Книгу рекордов России

Муринские ромашки, украшающие фасад дома № 64 на Шоссе в Лаврики, признаны «самыми большими нарисованными ромашками». Арт-объект будет включен в Книгу рекордов России 25 февраля.

На церемонии включения будет присутствовать автор ромашек – художник Алексей Сергиенко. Также ее посетят представители застройщика.

Ромашки нарисованы на фасаде дома в международный День врача в 2020 году. Рисунок занял площадь в 318 квадратных метров. Автор посвятил его медицинским работникам, сражающимся с COVID-19.

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