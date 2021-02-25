Два человека погибли при пожаре в частном доме в Гатчинском районе

Пожар охватил 80 квадратных метров частного дома, расположенного на Сиреневой улице в СНТ «Солнечный луч» Гатчинского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 21.30 24 февраля. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар к 22.18 ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

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