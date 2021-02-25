Стало известно, когда откроются новые станции метро в Петербурге

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал обновленную схему развития метрополитена в Петербурге. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, некоторые станции откроют позднее запланированных сроков. Так, «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова» откроют не в 2027 году, а в 2030 году. До 2023 года придется ждать открытия станции метро «Юго-Западная» и «Путиловская».

На три года позже — в 2030 году — введут в эксплуатацию станции «Улица Доблести», «Брестская», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». Остальные станции Красносельско-Калининской линии достроить планируют к 2033 году.

На 2027 год запланированы открытия «Броневой», «Заставской», «Боровой», «Каретной». Тем временем второй вестибюль станции метро «Балтийская» откроется на год раньше — в 2024-м.