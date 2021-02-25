Пациент туберкулезной больницы в Тихвине ударил ножом соседа по палате

Автор: Гузель Галимова
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Удар пришелся в ногу. Пострадавшему оказали необходимую помощь.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. Между двумя пациентами областной туберкулезной больницы в Шведском проезде в Тихвине из-за личной неприязни произошел конфликт. Но внезапно один из мужчин достал нож и поранил оппонента.

Персонал больницы оперативно среагировал и нажал на тревожную кнопку. На место прибыли бойцы Росгвардии, задержали нарушителя и передали его полиции, сообщили в пресс-службе областного управления ВО ВНГ России.

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