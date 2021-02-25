Усадьба и фабрика семьи Александра Блока в Волосовском районе признаны объектами культурного наследия

Загородную усадьбу и картонную фабрику семьи поэта Александра Блока признали объектами культурного наследия. Подписан соответствующий приказ.

Новый статус запрещает на территории усадьбы и фабрики строительство, использование зданий под производство или склады. Также установлены границы ансамбля, запрещена вырубка лесов и проезд машин.

Фото: wikimapia.org

Усадьба с фабрикой находятся в деревне Хревицы Волосовского района Ленобласти. На территории находятся двухэтажный дом с флигелем и амбаром, конюшня, мельница, фабрика оберточной бумаги и картона. В парке сохранились двухвековые липы и клены, пруды площадью 16 гектаров.

Напомним, весной завершится реставрация дома-музея Римского-Корсакова в Тихвине и фасадов Благовещенского собора в Шлиссельбурге.