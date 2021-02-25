Более 21 тысяч жителей Карелии привились от коронавируса первым компонентом вакцины – власти

Более 21 тысячи жителей Карелии привились от коронавируса первым компонентом вакцины, оба компонента вакцины «Спутник V» получили более 7 тысяч человек, сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«В республике Карелия полностью вакцинированы против коронавируса, то есть привиты и первым, и вторым компонентом вакцины «Спутник V», 7 435 человек. Первым компонентом привиты 21 763 человека, почти половина из них, 9 797 человек — пожилые люди старше 60 лет», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в праздничные дни в республику поступила очередная партия вакцины «Спутник V» — 3700 доз, которые были распределены по медицинским организациям.