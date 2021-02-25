Стоимость вакцины «Спутник V» снизилась в два раза

Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V».
Теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за одну двухкомпонентную дозу вместо 1 942 рублей. В цену включен налог на добавленную стоимость.
Снизить цену удалось благодаря оптимизации технологии промышленного производства, а также значительному росту его объемов, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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25.02.2021 57
Ранее Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19, разработанную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Это уже третья зарегистрированная вакцина в России после «Спутника V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКороны» центра «Вектор» Роспотребнадзора.