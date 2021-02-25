В Ленобласти могут разрешить родителям приходить на мероприятия детей

Об этом сообщил Александр Дрозденко на заседании правительства в четверг.

«Сейчас ситуация с коронавирусом намного спокойнее. Родители уже соскучились по утренникам в детских садах и выступлениям своих детей на кружках, секциях и в школах — они не видели поздравлений уже целый год», — пояснил Александр Дрозденко.

По словам главы региона, он намерен проговорить вопрос о послаблениях родителям с главой Роспотребнадзора по Ленобласти Ольгой Историк. Так, родителям могут разрешить посещать школьные мероприятия их детей. Отмечается, что таки посещения будут проходить с соблюдением всех мер профилактики.

Также глава региона сообщил, что намеревается подумать, как перевести некоторые районы в зоны с более слабыми ограничениями по ковиду.