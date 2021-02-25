Кронштадт будет привлекать туристов новыми музеями, кинотеатрами и гостиницами

Автор: Анастасия Щербакова
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Кронштадт будет привлекать туристов новыми музеями, кинотеатрами и гостиницами туризм, Правительство Санкт-Петербурга, Остров Котлин, кронштадт, Александр Беглов

Правительство Петербурга утвердило новый проект по развитию и планировке туристической зоны в Кронштадте.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило новый план развития туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Губернатор Александр Беглов уверен, что новый проект повысит качество городской среды, даст жителям новые рабочие места и привлечет новых туристов.

Документ прошел все обсуждения и был одобрен жителями. Таким образом на острове Котлин в скором времени появится несколько новых объектов — музей военно-морской славы, кинотеатр, океанариум, гостиница, пять научных центров а также многочисленные кафе и магазины. Построят и новые жилые дома, детские сады, и школу-лицей. Будут развивать транспортное сообщение. Об этом рассказали в Невских новостях.

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