Правительство Петербурга утвердило новый проект по развитию и планировке туристической зоны в Кронштадте.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило новый план развития туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Губернатор Александр Беглов уверен, что новый проект повысит качество городской среды, даст жителям новые рабочие места и привлечет новых туристов.

Документ прошел все обсуждения и был одобрен жителями. Таким образом на острове Котлин в скором времени появится несколько новых объектов — музей военно-морской славы, кинотеатр, океанариум, гостиница, пять научных центров а также многочисленные кафе и магазины. Построят и новые жилые дома, детские сады, и школу-лицей. Будут развивать транспортное сообщение. Об этом рассказали в Невских новостях.