МВД по Ленобласти отчиталось о поимке более 170 пьяных водителей на выходных.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и области, сотрудниками полиции была проведена масштабная операция по поиску нетрезвых водителей. По ночам с 20 по 23 февраля полицейские проверяли автомобилистов на дорогах двух регионов.

В операции участвовали десятки экипажей ДПС и наряды патрульно-постовой службы полиции, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, бойцы отряда спецназначения «Гром» и мобильные медицинские лаборатории.

По итогам операции поймали более 170 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом 28 водителей уже не первый раз были пойманы пьяными за рулем. В их отношении возбудили уголовные дела. Об этом рассказало издание gazeta.spb.ru.