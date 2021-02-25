Александр Беглов выступил с инициативой о расширении социальной поддержки для тех, кто родился и жил в пределах блокадного кольца Ленинграда.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к Законодательному Собранию с инициативой о новых мерах поддержки для жителей Ленобласти. Льготы, которые ранее распространялись только на жителей блокадного Ленинграда, теперь будут распространяться и на тех, кто жил и родился в блокадном кольце Ленинградской области.

Меры социальной помощи будут включать в себя денежные выплаты, доплаты к пенсии (при наличии инвалидности) и право на льготный проездной билет. Независимо от количества дней, проведенных в осажденном пригороде.

Источник: vk.com/a_beglov Источник: vk.com/a_beglov

Для получения мер поддержки необходимо обратиться в МФЦ или районное отделение социальной защиты. Решение о выплатах и льготах будет принято в течение 15-30 рабочих дней. Об этом рассказали Невские новости.