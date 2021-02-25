В Петербурге к 1 августа планируют вакцинировать более 1,2 млн жителей, что позволит сформировать коллективный иммунитет.

Пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева заявила о том, что к 1 августа в Петербурге планируют привить 1,2 млн жителей. Достижение коллективного иммунитета к «ковид» в службе назвали приоритетной задачей.

Более миллиона привитых горожан старше 18 лет будет являться основой для формирования коллективного иммунитета, как заявляет Роспотребнадзор.

Для расчета этих данных, власти города взяли общее число граждан, отняли количество тех, у кого есть «напряженный иммунитет», детей и лиц с противопоказаниями к прививке. Полученную цифру умножили на коэффициент 0,6.

Об этом рассказали Невские новости.