В Ленобласти зафиксирован спад безработицы с начала года

Правительство региона отметило низкие показатели безработицы в Ленинградской области. За первые два месяца 2021 года уже получили работу 2,7 тысячи жителей.

Статистику РИА Новости узнали у представителя пресс-службы администрации со ссылкой на Биржу труда региона.

По данным ведомства, на данный момент уровень безработицы в области составляет 1,96% – это 21 тысяча безработных. При этом 1 января 2021 года этот этот показатель составлял 2,89% или 30 тысяч человек.

«Для поиска подходящей работы в январе-феврале на областную Биржу труда обратились 5694 человека, безработными были признаны 2915 человек. За два первых месяца 2021 года служба занятости выдала более 13 тысяч направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен», — уточнил собеседник.

На данный момент в базе вакансий Ленобласти есть 22 тысячи предложений, из которых 70% составляют рабочие профессии, а 30% относятся к инженерно-техническим специальностям.