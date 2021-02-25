В Гатчинском районе мужчину осудили на два года за смерть коллеги по неосторожности

На одном из предприятий Гатчинского района водителя погрузчика осудили на два года за несчастный случай на работе.

В четверг, 25 февраля суд назначил жителю Гатчинского района наказание в виде двух лет ограничения свободы. Следствие проходило в рамках 2-й статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»). Обвиняемый признал свою вину.

Из подробностей происшествия известно, что осужденным были грубо нарушены правила безопасности на рабочем месте. Он поднял на вилах погрузчика своего коллегу на высоту в несколько метров, однако тот не удержался и сорвался вниз. Травмы оказались несовместимы с жизнью.