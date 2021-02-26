Еще 126 жителей Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 26 февраля

По данным на 26 февраля, в Ленобласти выявили 126 новых случаев COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 35 722 человек, выздоровели — 31 512.

Волховский район: Волхов (+5), Сясьстрой (+1), Паша (+1).

Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Янино-1 (+2), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+9), Романовка (+1), Бугры (+2), Агалатово (+3), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Куйвози (+1), Рапполово (+1), Кальтино (+1) , Екатериновка (+1) , Сарженка (+1).

Выборгский район: Выборг (+10), Глебычево (+1), Первомайское (+2), Рощино (+1), Светогорск (+1), Приморск (+3), Гаврилово (+1), Лесогорский (+1), Возрождение (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+13), Суйда (+1), Кобралово (+1), Меньково (+2), Сиверский (+1), Коммунар (+1), Жабино (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+2), Нижняя (+1), Красницы (+1), Мины (+1), Дружноселье (+1), Парицы (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+2).

Киришский район: Кириши (+7).

Кировский район: Кировск (+3), Павлово (+1), Карловка (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).

Ломоносовский район: Горбунки (+1), Куттузи (+1) .

Лужский район: Луга (+2), Почап (+1), Мшинская (+1).

Приозерский район: Приозерск (+3),.

Сланцевский район: Выскатка (+1).

Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+2), Федоровское (+1), Форносово (+1).

Уже на следующей неделе жителей Ленобласти ждут послабления ограничений по COVID-19. Но в “красной зоне” ограничения пока останутся. В частности, родителям могут разрешить приходить на мероприятия детей.