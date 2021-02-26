В Госдуме хотят запретить продавать животных в зоомагазинах и на рынках

Автор: Анастасия Щербакова
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В Госдуме хотят запретить продавать животных в зоомагазинах и на рынках рынки, Продажа животных, комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, зоомагазин, животные, госдума, Владимир Бурматов

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступил за введение запрета на продажу животных в зоомагазинах и на рынках.

По словам Владимира Бурматова, главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, условия в которых находятся животные в зоомагазинах — безобразные. Условия содержания там можно приравнять к жестокому обращению, отметил депутат.

Животные в магазинах могут месяцами жить без нормальной вентиляции, а на птичьих рынках вовсе творится «форменное безобразие».

Источник — Скриншот instagram.com/burmatoff/
Источник — Скриншот instagram.com/burmatoff/

Об этом глава комитета Госдумы рассказал во время прямого эфира на своей личной странице в Instagram, сообщили Невские новости.

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В Госдуме хотят запретить продавать животных в зоомагазинах и на рынках рынки, Продажа животных, комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, зоомагазин, животные, госдума, Владимир Бурматов
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