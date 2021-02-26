Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступил за введение запрета на продажу животных в зоомагазинах и на рынках.

По словам Владимира Бурматова, главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, условия в которых находятся животные в зоомагазинах — безобразные. Условия содержания там можно приравнять к жестокому обращению, отметил депутат.

Животные в магазинах могут месяцами жить без нормальной вентиляции, а на птичьих рынках вовсе творится «форменное безобразие».

Об этом глава комитета Госдумы рассказал во время прямого эфира на своей личной странице в Instagram, сообщили Невские новости.