За 3 тысячи рублей контрактник пообещал рядовому устроить его в специальный моторизованный батальон.

Гарнизонный военный суд Петербурга вынес приговор бывшему сержанту контрактной службы Кириллу Митнику по статье 159 УК РФ «Мошенничество или хищение чужого имущества путем обмана».

«Сделка» произошла на учебном сборе в Ломоносовском районе Ленобласти. В июле прошлого года Митник предложил рядовому помощь с распределением в специальный моторизованный батальон. Срочник запросил за услуги три тысячи рублей и получил желаемую сумму.

Как сообщили в суде, бывшему сержанту назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Учли явку с повинной, признание вины и раскаяние. В пресс-службе Западного военного округа отметили, что специальных моторизованных батальонов на территории округа нет. Об этом рассказали в 47news.