Студентам агротехнологического техникума показали работу Кингисеппского машиностроительного завода

Автор: Анастасия Щербакова
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Студентам агротехнологического техникума показали работу Кингисеппского машиностроительного завода экскурсия, студенты, КМЗ, Кингисепп, Бегуницкий агротехнологический техникума

Студенты Бегуницкого агротехнологического техникума на практике ознакомились с работой предприятия и провели практические занятия.

Будущих агротехников ознакомили с основными производственными участками Кингисеппского машиностроительного завода в поселке Зимитицы. Они побывали в литейном, сварочном и сборочном цехах, попутно интересуясь у сотрудников техническими моментами.

Экскурсия включала в себя посещение производственных участков и демонстрацию технологических процессов. Например в литейном цехе студенты увидели на практике технологию центробежного литья.

Студентам агротехнологического техникума показали работу Кингисеппского машиностроительного завода экскурсия, студенты, КМЗ, Кингисепп, Бегуницкий агротехнологический техникумаИсточник: Кингисеппский машиностроительный завод
Студентам агротехнологического техникума показали работу Кингисеппского машиностроительного завода экскурсия, студенты, КМЗ, Кингисепп, Бегуницкий агротехнологический техникумаИсточник: Кингисеппский машиностроительный завод
Студентам агротехнологического техникума показали работу Кингисеппского машиностроительного завода экскурсия, студенты, КМЗ, Кингисепп, Бегуницкий агротехнологический техникумаИсточник: Кингисеппский машиностроительный завод
Студентам агротехнологического техникума показали работу Кингисеппского машиностроительного завода экскурсия, студенты, КМЗ, Кингисепп, Бегуницкий агротехнологический техникумаИсточник: Кингисеппский машиностроительный завод
Студентам агротехнологического техникума показали работу Кингисеппского машиностроительного завода экскурсия, студенты, КМЗ, Кингисепп, Бегуницкий агротехнологический техникумаИсточник: Кингисеппский машиностроительный завод

В спортивном клубе показали как проводят свободное время сотрудники комплекса. А в конце экскурсии организовали встречу с коллективом завода. Студенты задали интересующие вопросы по поводу возможности трудоустройства и прохождения практики на предприятии.

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Студентам агротехнологического техникума показали работу Кингисеппского машиностроительного завода экскурсия, студенты, КМЗ, Кингисепп, Бегуницкий агротехнологический техникума
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