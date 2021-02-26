Студенты Бегуницкого агротехнологического техникума на практике ознакомились с работой предприятия и провели практические занятия.

Будущих агротехников ознакомили с основными производственными участками Кингисеппского машиностроительного завода в поселке Зимитицы. Они побывали в литейном, сварочном и сборочном цехах, попутно интересуясь у сотрудников техническими моментами.

Экскурсия включала в себя посещение производственных участков и демонстрацию технологических процессов. Например в литейном цехе студенты увидели на практике технологию центробежного литья.

Источник: Кингисеппский машиностроительный завод Источник: Кингисеппский машиностроительный завод Источник: Кингисеппский машиностроительный завод Источник: Кингисеппский машиностроительный завод Источник: Кингисеппский машиностроительный завод

В спортивном клубе показали как проводят свободное время сотрудники комплекса. А в конце экскурсии организовали встречу с коллективом завода. Студенты задали интересующие вопросы по поводу возможности трудоустройства и прохождения практики на предприятии.