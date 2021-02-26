Область общественного питания в Петербурге больше всех пострадала во время пандемии «ковида» из-за введенных ограничений.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса решил дополнительно перераспределить 150 млн рублей на поддержку общественного питания Петербурга. Решения связано с большими убытками и уроном, нанесенным общепиту из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Александр Беглов заявил о снижении оборота на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Губернатор считает беззалоговые займы самой эффективной мерой поддержки городским предприятиям для восстановления своей деятельности.

Фонд выдал беззалоговые займы заведениям общепита в размере 100 млн рублей за первые два месяца 2021 года. Сферу туризма поддержали на 50 млн рублей. Итоговая сумма займов, выданная предприятиям, до конца этого года составит 500 млн рублей.

Сегодня мы писали о том, что общепит в «красной зоне» Ленобласти теперь может работать круглосуточно.