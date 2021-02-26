В Ленобласти вышли новые «антиковидные» поправки.

Так с 1 марта в регионе в «красной» зоне будут сняты ограничения по времени обслуживания для кафе и ресторанов и разрешены массовые мероприятия , однако, участвовать в них могут не более 300 человек на открытом воздухе, в помещении – не более одного человека на 4 кв.м и не более 50% заполняемости зала.

Также во всех районах родителям, бабушкам и дедушкам разрешили посещать праздничные мероприятия в образовательных организациях. Однако в «красной» и «желтой» зонах в помещениях разрешена заполняемость зала 50% и 75% соответственно, но не более одного человека на 4 кв.м.

Соответствующие изменения подписал глава Ленобласти. Ознакомиться с новыми ограничительными мерами можно по ссылке, вступают они в силу с 1 марта 2020 года.

Напомним, что в регионе продолжается прививочная кампания от COVID-19. Записаться на вакцинацию, а также выбрать удобный для этого пункт россияне могут через сайт Госуслуг. По поручению Александра Дрозденко объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного «спроса» от россиян, проживающих в Эстонии.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти с начала кампании прививку от коронавируса сделали 30 748 человек. Всего в регион за последние три месяца поступило 48 822 комплекта вакцины. Также в регионе открываются еще 11 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Всего таких точек 40.