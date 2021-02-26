Власти Петербурга рассказали о проблемах, связанных с невозможностью получить дневник самонаблюдения и сертификат вакцинированного на Госуслугах.

Петербуржцы столкнулись с проблемой получения дневника самонаблюдения после вакцинации от COVID-19 и QR-кода на сертификат вакцинированного после второй прививки. Проблема была выявлена на сайте госуслуг.

«Проблема в том, что в стандартном операционном протоколе изначально не было указания, что для того, чтобы получить сертификат необходимо обязательно указывать СНИЛС, иначе Госуслуги вам ничего не пришлют», — пояснил первый заместитель главы комздрава Андрей Сарана в эфире канала «Санкт-Петербург»

О проблеме уже доложили минздраву и надеются на ее скорейшее исправление. Тем кто не получил дневник или сертификат после двух прививок, предлагается донести свой СНИЛС в организацию, которая делала прививку, чтобы она внесла данные в систему или повторно отправила данные. Об этом рассказали в «Фонтанке».