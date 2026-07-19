Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве и расчленении 32-летнего жителя Омской области во Всеволожском районе Ленинградской области. Останки погибшего обнаружили в мае в канаве между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово.

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По предварительным данным следствия, летом 2025 года в квартире одного из жилых комплексов на Пражской улице в Кудрово между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры 32-летнего мужчину жестоко избили. После этого его тело расчленили на семь частей, сложили в пять мусорных пакетов и вывезли в лесной массив возле карьера Мяглово.

По делу задержали 40-летнего жителя Курской области и 53-летнего жителя Челябинской области. Мужчинам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Оба находятся под стражей.

Следователи также проверяют обвиняемых на причастность к другим преступлениям.