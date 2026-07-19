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Задержаны подозреваемые в убийстве с расчленением во Всеволожском районе – видео

Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве и расчленении 32-летнего жителя Омской области во Всеволожском районе Ленинградской области. Останки погибшего обнаружили в мае в канаве между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово.

Видео: max_ru/kudrovolife/AZ91YbhVBBE

По предварительным данным следствия, летом 2025 года в квартире одного из жилых комплексов на Пражской улице в Кудрово между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры 32-летнего мужчину жестоко избили. После этого его тело расчленили на семь частей, сложили в пять мусорных пакетов и вывезли в лесной массив возле карьера Мяглово.

По делу задержали 40-летнего жителя Курской области и 53-летнего жителя Челябинской области. Мужчинам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Оба находятся под стражей.

Следователи также проверяют обвиняемых на причастность к другим преступлениям.

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07.10.2025
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Теги

Всеволожский район Ленинградская область Свердлова
Новости Происшествия

Молодой человек открыл квартиру подруги во Всеволожском районе для «обыска» на 780 тысяч рублей

Восемнадцатилетнего молодого человека задержали по подозрению в краже 780 тысяч рублей из квартиры в Новом Девяткино во Всеволожском районе. Заявление поступило в полицию 17 июля около 23:05.

По словам потерпевшей, неизвестный проник в ее квартиру в таунхаусе на Капральской улице и похитил деньги. Подозреваемого задержали спустя пять часов на Ручьевском проспекте в Мурино. Им оказался 18-летний знакомый дочери пострадавшей.

По предварительным данным, молодой человек действовал по указанию неизвестных. Дверь квартиры оставили открытой якобы для проведения обыска. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже. Полиция устанавливает других участников схемы.

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05.02.2021
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Всеволожский район Новое Девяткино

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