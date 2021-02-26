Проблемы в проектировке и растаявшие сугробы стали причиной потопа мемориального сооружения.

В Красном селе погас Вечный огонь. И причиной этому стала техническая недоработка и талая вода. Специалисты «ПетербургГаза» после получения сигнала прибыли на место и ждали «Водоканал» для откачки воды.

Сообщается, что на месте работает аварийная бригада «ПетербургГаз». Производится откачка воды с мемориала. Перед возобновлением подачи газа будет проверено газогорелочное оборудование и подземные сооружения. Об этом рассказала «Фонтанка».