Населенные пункты Ленобласти, где 27 февраля выявлены 134 новых заражения COVID-19

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 134 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 35 856, выздоровели — 31 670.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Извара (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Паша (+2), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+6), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+4), Старая (+1), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1), Юкки (+1), Дубровка (+2), Мяглово (+1), Мистолово (+1), Удачное (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+12), Первомайское (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Приморск (+2), Первомайская (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+3), Тайцы (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+1), Терволово (+1), Коммунар (+3), Большие Колпаны (+2), Лампово (+1), Новый Учхоз (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1), Лукаши (+1), Борницкий Лес (+1), Дони (+2), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+3).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+6).
- Кировский район: Отрадное (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Чегла (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1).
- Лужский район: Ям-Тесово (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Никольский (+1), Подпорожье (+2), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Сосново (+1), Петровское (+1), Севастьяново (+1), Мичуринское (+2), Красноозерное (+1), Веснино (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5).
- Тихвинский район: Тихвин (+7), Красава (+1).
- Тосненский район: Никольское (+1).
Напомним, в Ленобласти вступили новые коронавирусные послабления. Они коснулись работы общепита и организации массовых мероприятий. К тому же пять районов региона улучшили свое положение в ковидных зонах.