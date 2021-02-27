Населенные пункты Ленобласти, где 27 февраля выявлены 134 новых заражения COVID-19

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 134 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 35 856, выздоровели — 31 670.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+1).

Волосовский район: Извара (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Паша (+2), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+2) .

Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+6), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+4), Старая (+1), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1), Юкки (+1), Дубровка (+2), Мяглово (+1), Мистолово (+1), Удачное (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+12), Первомайское (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Приморск (+2), Первомайская (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+3), Тайцы (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+1), Терволово (+1), Коммунар (+3), Большие Колпаны (+2), Лампово (+1), Новый Учхоз (+1) , Сусанино (+1) , Семрино (+1) , Лукаши (+1) , Борницкий Лес (+1) , Дони (+2) , Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+3).

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+6) .

Кировский район: Отрадное (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Чегла (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1).

Лужский район: Ям-Тесово (+1).

Подпорожский район: Винницы (+2), Никольский (+1), Подпорожье (+2), Вознесенье (+1) .

Приозерский район: Сосново (+1), Петровское (+1), Севастьяново (+1), Мичуринское (+2), Красноозерное (+1), Веснино (+1), Запорожское (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+5).

Тихвинский район: Тихвин (+7), Красава (+1).

Тосненский район: Никольское (+1).

Напомним, в Ленобласти вступили новые коронавирусные послабления. Они коснулись работы общепита и организации массовых мероприятий. К тому же пять районов региона улучшили свое положение в ковидных зонах.