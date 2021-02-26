Пять районов Ленобласти улучшили свое положение в ковидных зонах

Всеволожский и Сланцевский районы из «красной» зоны перешли в «желтую», а Сосновый Бор, Ломоносовский и Лужский районы — из «желтой» в «зеленую» зону.

С 1 марта распределение районов Ленобласти по зонам выглядит так:

• в «красной» зоне – Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский и Подпорожский районы;

• во «желтой» зоне – Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тосненский районы;

• в «зеленой» зоне – Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

Соответствующие изменения подписал глава Ленобласти. Ознакомиться с ним можно по ссылке, вступают они в силу с 1 марта 2020 года.

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Напомним, что в регионе продолжается прививочная кампания от COVID-19. Записаться на вакцинацию, а также выбрать удобный для этого пункт россияне могут через сайт Госуслуг. По поручению Александра Дрозденко объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного «спроса» от россиян, проживающих в Эстонии.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти с начала кампании прививку от коронавируса сделали 30 748 человек. Всего в регион за последние три месяца поступило 48 822 комплекта вакцины. Также в регионе открываются еще 11 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Всего таких точек 40.