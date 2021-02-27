В Гатчине мужчина торговал наркотиками прямо в своей квартире

Житель Гатчины уже ранее был судим за наркоторговлю и освободился в 2017 году, но заниматься своей деятельностью не закончил.

Полицейские задержали с поличным 33-летнего жителя Гатчины, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Он торговал запрещенными веществами прямо в своей квартире на улице Карла Маркса. В день задержания мужчина предлагал приобрести 19 граммов метамфетамина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При обыске у него нашли и изъяли порядка килограмма различных наркотиков: метамфетамина, марихуаны, гашиша, «марок» и других синтетических наркотиков. Он продавал их из «рук в руки», а фасовал прямо в квартире на электронных весах. Возбуждено уголовное дело.

Ранее во Всеволожском районе остановили иномарку с килограммом наркотиков в багажнике. Мужчина попался из-за грязного номера авто.