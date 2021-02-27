Спустя полгода в поселке Петровское появился фармацевт

Аптечный пункт в поселок Петровское Приозерского района Ленобласти был закрыт с сентября 2020 года.

На протяжении полугода всем миром искали нового фармацевта. Аптека в поселке все это время была закрыта, не было возможности даже купить льготные лекарства. После публикаций в СМИ и соцсетях удалось найти не только нового фармацевта, но и его помощника.

“Я согласилась на эту работу, хотя живу в соседнем посёлке. Но я знаю, как важна аптека на селе. Ведь здесь ближайший аптечный пункт – в поселке Сосново. Казалось бы, расстояние всего 16 километров, но даже автобусы ходят не каждый день”, — рассказала заведующая аптечным пунктом Галина Грэдинар.

Пока что аптека открыта три дня в неделю, но в будущем планируется ежедневная работа.