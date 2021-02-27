За один вечер два человека погибли при пожарах в Приозерском районе

Минувшей ночью в Приозерском районе ликвидировали два крупных пожара, погибли два человека.

В поселке Соловьевка пожар в частном доме произошел на Центральной улице. Сообщение о возгорании поступило в 19.37, более чем через семь часов огонь на 160 “квадратах” удалось ликвидировать. Из горевшего дома спасатели на руках вынесли мужчину, но спасти его не удалось. Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала его смерть.

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Второй пожар произошел в садоводстве «Энергия» в массиве Орехово. Сообщение о возгорании около девяти вечера, в начале третьего часа ночи его ликвидировали. Под завалами полыхавшей дачи нашли тело 55-летнего мужчины.