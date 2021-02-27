В последние выходные февраля над Ленобластью вновь будет видно северное сияние

Северное сияние вновь можно будет увидеть над Ленобластью с 28 февраля по 2 марта.

В telegram-канале «Астро Фото Болото» отметили, что ни одни выходные февраля в Ленобласти не обошлись без северного сияния. Согласно прогнозам, вечером 28 февраля ожидается переменная облачность. Но тем, кто планирует выезд на природу, стоит ориентироваться по картам фактической облачности и параметрам солнечного ветра.

Ранее природное явление наблюдали 20 февраля. Сполохи в небе видели в разных районах. В следующий раз северное сияние можно будет наблюдать 1 и 6 марта.