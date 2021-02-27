Подозреваемый в убийстве и расчленении матери в Сертолово арестован

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 41-летнему жителю Сертолово, вменяют убийство собственной матери.

Под арестом он проведет два месяца, сообщили в пресс-службе следкома Ленобласти.

Напомним, 65-летняя женщина пропала еще в августе прошлого года — ее искали полицейские и волонтеры, но так и не нашли. По подозрению в убийстве задержали сына погибшей. По его словам, она умерла своей смертью, а он перепугался, разделил тело на три части и закопал под Лупполово. Фрагменты тела не нашли до сих пор.