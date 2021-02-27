Мокрый снег, гололедица и до трех градусов тепла ожидаются в Ленобласти 28 февраля

В воскресенье, 28 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснением погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. В отдельных районах — налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, местами до -10 °C, днем столбики термометров покажут -2…+3 °C.

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. На дорогах местами гололедица.