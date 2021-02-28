«Яндекс.Такси» запустил механизм пересмотра ограничений для заблокированных водителей

«Яндекс.Такси» начал тестировать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области механизм пересмотра ограничений для водителей, которым ранее был бессрочно ограничен доступ к заказам сервиса; подать заявку на такую «амнистию» смогут таксисты, допустившие в прошлом не очень грубые нарушения, рассказали в пресс-службе компании.

«Как правило, водитель попадает под ограничения, когда не соблюдает стандарты сервиса или правила дорожного движения. Если речь идет о грубых нарушениях, сервис бессрочно ограничивает водителю доступ к заказам. С февраля мы запускаем механизм пересмотра ограничений для водителей наших партнеров в России, сейчас эта процедура тестируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Там пояснили, что для пересмотра ограничений водитель сможет подать заявку через форму на сайте «Яндекс.Про». Сначала ее рассмотрит специальная группа разбора, которая будет состоять из представителей «Яндекс.Такси». Их задача — выяснить, соответствует ли обращение формальным требованиям.

«К рассмотрению не будут допущены тяжелые случаи — например, грубые нарушения правил безопасности или передача своей учетной записи другому водителю»,- подчеркнули в компании.

После этого заявка попадет в специальный комитет, состоящий из независимых водителей такси.

«Водительский комитет выслушивает аргументы обеих сторон — водителя, подавшего заявку, и представителя сервиса. После чего комитет дает рекомендацию, как поступить — сохранить ограничение или восстановить доступ к заказам. Этот подход позволит принимать объективное решение в том числе с учетом опыта водителей и их знаний профессиональных нюансов», — рассказали в «Яндекс.Такси».

Там добавили, что состав группы разбора и водительского комитета будет периодически варьироваться. В водительский комитет войдут водители, у которых ранее не было ограничений к заказам сервиса, а их рейтинг должен быть не ниже 4,9, и они должны сотрудничать с «Яндекс.Такси» не менее одного года. В комитете обязательно будет водитель из того же региона, что и таксист, который подал заявку.

В компании уточнили, что вся процедура пересмотра ограничений — с момента получения онлайн-заявки группой разбора до рекомендации комитета водителей — занимает в среднем 15 дней.

В компании также отметили, что похожая практика существует и за рубежом, и в последнее время часто обсуждается в водительском сообществе в нашей стране.

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