«Яндекс.Такси» запустил механизм пересмотра ограничений для заблокированных водителей

«Яндекс.Такси» начал тестировать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области механизм пересмотра ограничений для водителей, которым ранее был бессрочно ограничен доступ к заказам сервиса; подать заявку на такую «амнистию» смогут таксисты, допустившие в прошлом не очень грубые нарушения, рассказали в пресс-службе компании.
Там пояснили, что для пересмотра ограничений водитель сможет подать заявку через форму на сайте «Яндекс.Про». Сначала ее рассмотрит специальная группа разбора, которая будет состоять из представителей «Яндекс.Такси». Их задача — выяснить, соответствует ли обращение формальным требованиям.
После этого заявка попадет в специальный комитет, состоящий из независимых водителей такси.
Там добавили, что состав группы разбора и водительского комитета будет периодически варьироваться. В водительский комитет войдут водители, у которых ранее не было ограничений к заказам сервиса, а их рейтинг должен быть не ниже 4,9, и они должны сотрудничать с «Яндекс.Такси» не менее одного года. В комитете обязательно будет водитель из того же региона, что и таксист, который подал заявку.
В компании уточнили, что вся процедура пересмотра ограничений — с момента получения онлайн-заявки группой разбора до рекомендации комитета водителей — занимает в среднем 15 дней.
В компании также отметили, что похожая практика существует и за рубежом, и в последнее время часто обсуждается в водительском сообществе в нашей стране.