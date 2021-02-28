Глава муниципального «Водоканала» Ленобласти признал вину в его умышленном банкротстве

Директор муниципального предприятия (МУП) «Водоканал Кировского района» и глава компании «Водоканал Невский» признали вину в преднамеренном банкротстве муниципального предприятия, сообщает пресс-служба областного управления СК.
Следствием установлено, что с января 2018 года по сентябрь 2020 года директор МУП «Водоканал Кировского района», действуя в группе лиц, в том числе, с генеральным директором ООО «Водоканал Невский» заключили экономически необоснованные договоры с ООО «Водоканал Невский» и аффилированными с ним организациями, что привело к созданию искусственной кредиторской задолженности МУП «Водоканал Кировского района» на сумму свыше 634 миллионов рублей.
Кредиторы МУП «Водоканал Кировского района» заключили с представителем должника мировые соглашения об одностороннем отказе от требования искусственно созданной кредиторской задолженности.
По данным пресс-службы, расследование уголовного дела по статье 196 УК России «Преднамеренное банкротство» находится на завершающей стадии.