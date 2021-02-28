На семи трассах в Ленобласти ограничено движение 28 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-179 правая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов;

км 12+800 правая сторона ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 56-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 629, 630, 658 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

подъезд к г. Выборг № 1 км 0-1 ограничения скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

подъезд к г. Выборг № 1 км 5-6 ограничения скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 121 (мост через р. Чёрная) ограничения движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков, катафотов, флажков;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков, тротуаров, выправка д/з;

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: