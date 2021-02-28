Отчим и мать несовершеннолетней девочки арестованы по подозрению в ее совращении во Всеволожске

Подозреваемая в преступлении пара задержана, сообщили в правоохранительных органах.

По информации правоохранительных органов, в полицию поступило сообщение о том, что 48-летний мужчина совместно с сожительницей растлил 13-летнюю школьницу.

Отмечается, что мотивом матери по совращению девочки стало нездоровое желание угодить своему бойфренду.

Возбуждено уголовное дело по составу «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».