В Гидрометцентре назвали регионы с самыми большими теплыми аномалиями 1 марта

Самое большое положительное отклонение погоды от нормы — на 7-8 градусов — прогнозируется 1 марта в Северо-Западном федеральном округе, на западе Центрального округа, в Новосибирске и на юге Тюмени, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода в Северо-Западном федеральном округе и на самом западе Центрального округа. Санкт-Петербург, Мурманск, Псков, Новгород, особенно Калининград. Очень теплая погода на 7-8 градусов выше нормы. Также очень теплая погода в Новосибирске (минимальна температура -8-11, а максимальная от 0 до -4), на юге Тюмени», — сказал Вильфанд.

Ученый отметил, что наиболее холодная температура в центре Красноярского края. Там будет -44-47 градусов, в Красноярске -28-32 градуса.

«В Иркутской области -32-35, на юге Якутии -36, на севере Якутии — 44-46 градусов. Это будет в Верхоянске и Оймяконе», — уточнил Вильфанд.