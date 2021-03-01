Видео: Александр Дрозденко поделился кадрами из Лисинского заказника в Тосненском районе

Сегодня, 1 марта, Александр Дрозденко в соцсетях поделился кадрами, снятыми в Лисинском заказнике в Тосненском районе Ленобласти.
“Природа, как и мы, ждет весны. Две сотни лет заказник — учебная и опытная база Лесотехнической академии”, — ометил глава региона.
И пожелал жителям Ленобласти здоровья и удачной рабочей недели. А также поздравил с Днем рождения председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.
Вам будет интересно
Защита персональных данных и запрет высаживать детей из транспорта: что изменится в России с 1 марта
С начала месяца детей запретят высаживать из общественного транспорта, вступят в силу новые ограничения на распространение персональных данных, а дачники...
26.02.2021 252