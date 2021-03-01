Видео: Александр Дрозденко поделился кадрами из Лисинского заказника в Тосненском районе

Сегодня, 1 марта, Александр Дрозденко в соцсетях поделился кадрами, снятыми в Лисинском заказнике в Тосненском районе Ленобласти.

“Природа, как и мы, ждет весны. Две сотни лет заказник — учебная и опытная база Лесотехнической академии”, — ометил глава региона.

И пожелал жителям Ленобласти здоровья и удачной рабочей недели. А также поздравил с Днем рождения председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.