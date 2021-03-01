В Санкт-Петербурге изнасиловали пожилую женщину с болезнью Альцгеймера

О преступлении в полицию сообщил сын пенсионерки.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратился сын 58-летней женщины. По словам мужчины в коммунальной квартире изнасиловали его мать, которая больна Альцгеймером.

Позднее стало известно, что женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому подбородка.

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В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.