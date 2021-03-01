В Тосненском районе арендатор земли лишился участка за сжигание медицинских отходов

В Тосненском районе Ленобласти по решению суда у арендатора изымают земельный участок за нецелевое использование — на нем сжигали медицинские отходы.

Еще в 2019 году жители Федоровского городского поселения пожаловались в Росреестр на организованную площадку по сжиганию опасных медицинских отходов. Арендатор участка был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, а сам земельный участок изымают по факту нецелевого использования. Об этом сообщает пресс-службе регионального Управления Росреестра.