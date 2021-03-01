В Чехии решили начать вакцинацию «Спутником V» без разрешения Евросоюза

Как сообщил президент Чехии Милош Земан, республика может начать закупки российской вакцины «Спутник V» уже в ближайшее время.
При этом в феврале 2021 года власти Чехии заявляли, что без разрешения Евросоюза (то есть без одобрения Европейской медицинской ассоциацией) применение «Спутника V» невозможно.
Милош Земан уже направил письмо с просьбой о предоставлении вакцины президенту России. Также Чехия рассматривает возможность приобрести китайскую вакцину Sinopharm.
Причина изменения планов Чехии – в нехватке европейских вакцин. Минздрав республики может в качестве исключения выдать собственное временное разрешение на экстренное использование «Спутника V». Потому что, по словам Милоша Земана, «вопросы вакцинирования стоят выше идеологии».
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01.03.2021 208