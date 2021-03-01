Для проведения ЕГЭ в 2021 году Ленобласть закупит видеокамеры на 25 млн рублей

На портале «Госзакупки» появился тендер на приобретение видеооборудования для проведения ЕГЭ. Для этого из бюджета Ленобласти выделят 25 млн рублей.

Видеокамеры будут приобретаться для 42-х общеобразовательных учреждений области. Будущему исполнителю контракта предстоит также подключить оборудование к системе дистанционного видеонаблюдения в учебных классах. Также системы слежения будут установлены в четырех зданиях, где будут заседать экзаменационные комиссии.

Подрядчика на сайте госзакупок выберут уже 16 марта. Из бюджета Ленинградской области на эти цели выделят 25 млн рублей.