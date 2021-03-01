Для проведения ЕГЭ в 2021 году Ленобласть закупит видеокамеры на 25 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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На портале «Госзакупки» появился тендер на приобретение видеооборудования для проведения ЕГЭ. Для этого из бюджета Ленобласти выделят 25 млн рублей.

егэ
Фото: Поступи Онлайн

Видеокамеры будут приобретаться для 42-х общеобразовательных учреждений области. Будущему исполнителю контракта предстоит также подключить оборудование к системе дистанционного видеонаблюдения в учебных классах. Также системы слежения будут установлены в четырех зданиях, где будут заседать экзаменационные комиссии.

Подрядчика на сайте госзакупок выберут уже 16 марта. Из бюджета Ленинградской области на эти цели выделят 25 млн рублей.

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19.02.2021 177
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