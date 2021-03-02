Прямая линия с главой Ленобласти: благоустройство, водоснабжение, робототехника

Традиционный понедельник: вчера, 2 февраля, глава Ленобласти ответил на вопросы жителей региона. По каждому обращению уже ведется работа.

Вам будет интересно Прямая линия с Александром Дрозденко: ЕДК, медицина, благоустройство Традиционный понедельник: вчера, 15 февраля, глава Ленобласти ответил на вопросы жителей региона. По каждому обращению уже ведется работа. Как ранее отметил Александр... 16.02.2021 161

Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Как уже писал ранее ivbg.ru, Александр Юрьевич объяснял, что «завел инстаграм только по одной причине. Теперь же странички в соцсетях есть у всех глав районов.