Матвиенко: в правительстве нет возражений по индексации пенсий работающим пенсионерам

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что в правительстве и парламенте нет возражений против индексации пенсий работающим пенсионерам. Сейчас ищутся средства для финансирования.

По мнению Матвиенко, деньги для этих нужд будут найдены уже в следующем бюджетном цикле. Перед правительством стоит задача найти способ финансировать индексацию пенсий работающим пенсионерам не единожды, а ежегодно.

Председатель Совета Федерации выразила надежду на скорое решение вопроса, однако подчеркнула, что о сроках начала индексации говорить рано. Работу в данном направлении подтвердил и пресс-секретарь президента России.

По словам Дмитрия Пескова, правительство уже представило свое видение решения вопроса. После их рассмотрения будет приниматься конкретное решение.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Кремле с января 2021 года рассматривают возможность индексации пенсии работающим пенсионерам.