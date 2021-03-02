Вторичное жилье в Петербурге подорожало на 3% в феврале

Цены на вторичное жилье за прошлый месяц выросли по всей стране.

Петербург по этому показателю занял четвертое место — “вторичка” подорожала на 3% и теперь в среднем «квадрат» стоит 145,3 тысяч рублей. Наибольший рост отмечен в Нижнем Новгороде – на 4,8% до 74,7 тысячи за кв. м.

Меньше всего за месяц «вторичка», по данным SRG, подорожала в Тольятти — на 1%, Саратове — 1,1% и Перми — 1,2%.

Ранее мы рассказывали, что к лету новостройки в России могут подорожать еще на 7%. Это связывают с резким подорожанием строительных материалов.